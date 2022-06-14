Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında Türksat 6A'yı da yine 2023 yılının ortalarında uzaya... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında Türksat 6A'yı da yine 2023 yılının ortalarında uzaya fırlatıyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında Türksat 6A'yı da yine 2023 yılının ortalarında uzaya fırlatıyoruz" İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika Politika Güncel Haberler

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