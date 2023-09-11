Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerel seçimlere ilişkin) Yerel seçimlerde de CHP'nin eline düşen şehirlerimizi de milletin tertemiz oyları ile kurtaracak ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerel seçimlere ilişkin) Yerel seçimlerde de CHP'nin eline düşen şehirlerimizi de milletin tertemiz oyları ile kurtaracak ve Cumhur ittifakına verecek inancındayız".