Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerel seçimlere ilişkin) Yerel seçimlerde de CHP'nin eline düşen şehirlerimizi de milletin tertemiz oyları ile kurtaracak ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerel seçimlere ilişkin) Yerel seçimlerde de CHP'nin eline düşen şehirlerimizi de milletin tertemiz oyları ile kurtaracak ve Cumhur ittifakına verecek inancındayız".
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yerel seçimlere ilişkin) Yerel seçimlerde de CHP'nin eline düşen şehirlerimizi de milletin tertemiz oyları ile kurtaracak ve Cumhur ittifakına verecek inancındayız". - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika