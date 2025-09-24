Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Toplantısı'ndaki açıklamasında, "Bu yıl itibariyle toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. 2053 yılı için 'net sıfır emisyon' hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80'nci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için geldiği New York şehrinde BM İklim Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıdaki açıklamasında, Türkiye'nin çevre dostu enerji üretimindeki çabalarına değinerek, "Emisyon ticaret sistemini kurmak, yeşil finans stratejisini uygulama ve ulusal yeşil taksonomi oluşturma çabalarımız sürüyor. İklim politikalarımızı enerji, sanayi, binalar, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık olmak üzere 7 sütun üzerine inşa ettik. İkinci ulusal katkı beyanımızı da tüm sektörleri ve tüm sera gazlarını kapsayacak şekilde belirledik. Ekonomide uygulayacağımız politikalarla 2035 yılında 466 milyon ton emisyon azaltımı sağlamayı ve emisyonlarımızı 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"'Sıfır emisyon' hedefimiz doğrultusunda sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yenilenebilir enerji payını ve enerji verimliliğini arttırırken sanayide düşük karbonlu teknolojileri yaygınlaştırıyoruz. Bu yıl itibariyle toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Elektrikli araç üretimi başta olmak üzere altyapıyı hızla güçlendiriyor, demiryolu yatırımlarına öncelik veriyoruz. 2053 yılı için 'net sıfır emisyon' hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz. Bu hedefleri gerçekleştirmek için uluslararası finansname, erişim ve teknoloji elzemdir. Su verimliliği seferberliğimiz ile küresel düzeye taşınan, eşim Emine Erdoğan'ın himayesindeki Sıfır Atık Hareketi'nin iklim değişikliği ile mücadelemizde kritik rol oynadığını özellikle vurgulamak isterim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gelecek yıl gerçekleştirilmesi beklenen 31'nci Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) ev sahipliği üstlenmesine yönelik dileklerini de belirterek, "2026 yılında ev sahipliği yapmayı hedeflediğimiz 31'nci COP Taraf Devletler Konferansı ile bütün bu çabalarımızı taçlandırmayı temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"Yarın Sayın Trump ile teferruatlı bir görüşmemiz olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'ndeki İklim Zirvesi'nin ardından Türkevi'ne geçişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. New York temaslarında sona geldiği hatırlatılarak görüşmelerinin nasıl geçtiği sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güzel oldu, güzel geçti. Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile yapacağım görüşmeden sonra Washington'a geçeceğiz. Yarın Sayın Trump ile teferruatlı bir görüşmemiz olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı bir gazetecinin, "Trump ile görüşmeden umutlu musunuz?" sorusuna, "Olmayan şey konuşulur mu? Görüşelim, görüştükten sonra zaten sizlere, ne görüştüysek, ne netice aldıysak ya yolda ya Türkiye'ye döndükten sonra söyleriz" cevabını verdi. - NEW YORK