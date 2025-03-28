Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni küresel sistemde Türkiye hak ettiği yeri alacak"

"Kendilerini hapsettikleri ideolojik mahallelerden çıksalar Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığının farkına varacaklar"

"Batı'ya duydukları platonik aşk gözlerini kör etmiş. Böyle devam ederlerse hiçbir zaman da göremeyecekler"

"Bizi kendi içimize hapsetmek, kendi iş meselelerimizle meşgul etmek için her yolu denediler"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 9. Milli İrade İftarı'nda konuştu.