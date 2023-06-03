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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabineyi Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabineyi Açıkladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Kabinede yer alan bakanlar da açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Gökbaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savuma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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