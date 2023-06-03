Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Kabine Üyelerini Açıkladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine üyelerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olurken, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi. Milletvekili seçilen eski bakanlardan hiçbiri ise yeni kabinede yer almadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen programda 'Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni açıkladı. Erdoğan, konuşmasında, "Demokrasimizin gücüne güç katan bir seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Ülkemiz tarihinde pek çok ilke sahip olan seçimlerin Türkiye'ye ve Türk Milleti'ne hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sadece birer seçim yapmamış aynı zamanda gelecek asrının nasıl olacağına da karar vermiştir. Milletimiz iradesiyle birlikte istiklal ve istikbaline de sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 2 bin 200 yılı aşan devlet geleneğiyle, bin yılı aşan millet şuuruyla, asırlara sarih birlikte yaşam kültürüyle kendi mecrasında akmaya devam edeceğini göstermiştir. Bin yıldır Anadolu topraklarını aşkla yeşerten bu ırmağın yatağını hiçbir gücün değiştiremeyeceği bir kez daha anlaşılmıştır" dedi.

Yeni kabinede milletvekili seçilen eski bakanlar yer almadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakan Mehmet Nuri Ersoy ise yeni kabinede de görevlerine devam etti. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak kabinede yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu'nun yerine ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya görev aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Cevdet Yılmaz, AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunurken, en son TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 dönem kurula nedeniyle yeni dönemde milletvekili adayı olmazken, TBMM'de 27'nci dönemde Adalet Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise son olarak Cezayir Büyükelçiliği görevinde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en son Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevini üstlenmişti. Erdoğan, açıklamasının ardından yeni kabine üyeleriyle tek tek tokalaşarak başarı dileğinde bulundu.