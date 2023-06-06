Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabine üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabine üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin 2'nci döneminin ilk kabine toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabineye atanan yeni bakanlardan oluşan heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıktı. Erdoğan, karanfillerle süslü Türk bayrağı çelengini Atatürk'ün mozolesine bıraktı. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Erdoğan, daha sonra heyet ile birlikte Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Erdoğan, deftere şunları yazdı;"Aziz Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2'nci döneminde yeni kabine üyelerimizle birlikte huzurunuzdayız. Bugün kabinemizin ilk toplantısını yaparak Türkiye Yüzyılı'nın inşası hedefiyle süratle yola çıkıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kabinemizle birlikte tüm Türkiye'ye, 85 milyonun tamamına aşkla hizmet edeceğiz. Bizlere emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ulaşmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadığımız bu seneyi inşallah şahlanış dönemimizin başlangıç noktası haline getireceğiz. Rabbim bizleri milletimize karşı mahcup etmesin. Ruhun şad olsun."