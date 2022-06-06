Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle hakim ve savcılarımızın hem en iyi eğitimleri alarak hem de adeta usta, çırak ilişkisi yoluyla kıdemli... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle hakim ve savcılarımızın hem en iyi eğitimleri alarak hem de adeta usta, çırak ilişkisi yoluyla kıdemli... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle hakim ve savcılarımızın hem en iyi eğitimleri alarak hem de adeta usta, çırak ilişkisi yoluyla kıdemli meslektaşları tarafından yetiştirilerek, göreve hazırlanmaları hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle hakim ve savcılarımızın hem en iyi eğitimleri alarak hem de adeta usta, çırak ilişkisi yoluyla kıdemli meslektaşları tarafından yetiştirilerek, göreve hazırlanmaları hedefleniyor." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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