Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle hakim ve savcılarımızın hem en iyi eğitimleri alarak hem de adeta usta, çırak ilişkisi yoluyla kıdemli... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle hakim ve savcılarımızın hem en iyi eğitimleri alarak hem de adeta usta, çırak ilişkisi yoluyla kıdemli...
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle hakim ve savcılarımızın hem en iyi eğitimleri alarak hem de adeta usta, çırak ilişkisi yoluyla kıdemli meslektaşları tarafından yetiştirilerek, göreve hazırlanmaları hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle hakim ve savcılarımızın hem en iyi eğitimleri alarak hem de adeta usta, çırak ilişkisi yoluyla kıdemli meslektaşları tarafından yetiştirilerek, göreve hazırlanmaları hedefleniyor." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika