Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle hakim ve savcılarımızın hem en iyi eğitimleri alarak hem de adeta usta, çırak ilişkisi yoluyla kıdemli... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle hakim ve savcılarımızın hem en iyi eğitimleri alarak hem de adeta usta, çırak ilişkisi yoluyla kıdemli...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni düzenlemeyle hakim ve savcılarımızın hem en iyi eğitimleri alarak hem de adeta usta, çırak ilişkisi yoluyla kıdemli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle hakim ve savcılarımızın hem en iyi eğitimleri alarak hem de adeta usta, çırak ilişkisi yoluyla kıdemli meslektaşları tarafından yetiştirilerek, göreve hazırlanmaları hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni düzenlemeyle hakim ve savcılarımızın hem en iyi eğitimleri alarak hem de adeta usta, çırak ilişkisi yoluyla kıdemli meslektaşları tarafından yetiştirilerek, göreve hazırlanmaları hedefleniyor." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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