Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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