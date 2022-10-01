Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine...
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika