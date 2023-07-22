Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni büyükelçiler atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Paraguay, Fransa, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı, Mısır, İspanya ve Cezayir'e yeni büyükelçiler atandı.