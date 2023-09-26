Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin) Benim milletim çağın şartlarına uygun, sivil, özgürlükçü, dili ve bütünlüğü ile milleti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin) Benim milletim çağın şartlarına uygun, sivil, özgürlükçü, dili ve bütünlüğü ile milleti kucaklayan bir anayasa ile yönetilmeyi sonuna kadar hak ediyor.