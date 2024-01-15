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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni AK Parti Konferans Salonu'nu İnceledi

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulundu. Erdoğan, beraberindekilerle birlikte salonu gezip, Genel Başkan Yardımcılarından bilgi aldı. Daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Beraberindekilerle salonu gezen Erdoğan, partisinin Genel Başkan Yardımcılarından bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra çalışmalarını sürdürmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.

Kaynak: AA / Politika

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