Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan yatsı namazını Ayasofya Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yatsı namazını Ayasofya Camii'nde kıldı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatsı namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatsı namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı.

Seçim yasakları öncesi son mitingini Kasımpaşa'da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazı için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. Erdoğan, akşam namazının ardından yatsı namazını da Ayasofya'da kıldıktan sonra buradan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kasımpaşa Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title