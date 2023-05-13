Cumhurbaşkanı Erdoğan yatsı namazını Ayasofya Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatsı namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde kıldı.

Seçim yasakları öncesi son mitingini Kasımpaşa'da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazı için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. Erdoğan, akşam namazının ardından yatsı namazını da Ayasofya'da kıldıktan sonra buradan ayrıldı. - İSTANBUL

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