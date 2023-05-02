Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım bedeli toplamda 6 milyar lirayı bulan 74 kalem eser hizmet ve projenin resmi açılılını yapıyoruz" KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 yıldır gece gündüz demeden tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ettiklerini söyledi. Konya'nın Karapınar ilçesinde yapılan Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinin açılışını yapan Erdoğan, "Yalan rüzgarlarıyla elektrik üreteceklerini sananlar Karapınar'a gelip bu tesisi gördüğünde yüzleri umarım biraz kızarır" diye konuştu.

"21 yıldır gece gündüz demeden tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz"

"Bu sandıkları 14 Mayıs'ta patlatacağımızdan hiç şüphem yok" şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hepimiz bu dünyada faniyiz. Ne olacağımızı, ne ile imtihan olacağımızı kimse bilmiyor. Bakalım hangimiz daha isabetli bir imtihanda bulunacağız. Milletimize aşkla hizmet etmek bizim amacımız. Nerede nasıl öleceğimiz belli değil, ne makam ne de koltuk peşindeyiz. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bizim tek bir gayemiz vardır o da sizlerin hayır duasını almaktır. 21 yıldır gece gündüz demeden tüm Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz. Konya'ya 168 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. 2'si devlet 4 yeni üniversite kazandırdık. 28 bin kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 114 adet spor tesisi, sosyal yardımda 8,5 milyarlık kaynak aktardık. 34 hastane olmak üzere 108 sağlık binası yaptık. Çevre ve şehircilikte 28 bin 180 konut projesini hayata geçirdik. Şimdi de ilk evim ile 7 bin 655 konut daha yapıyoruz. İlk iş yerimle esnafımız için 500 iş yeri yapıyoruz. Arsalar veriyoruz. 18 millet bahçesi projemizden 10'unu tamamladık. Kalanların yapımı sürüyor. Ankara- Konya, Konya-Karaman yüksek hızlı tren hatlarını hizmete açtık. Konyaray hizmetimiz ile ilgili çalışmalar sürüyor. Havalimanına yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminal binası yaptık. 25 baraj, 2 içme suyu, 41 gölet, 6 yer altı depolama tesisi yaptık" şeklinde konuştu.

"Yalan rüzgarlarıyla elektrik üreteceklerini sananlar Karapınar'a gelip bu tesisi gördüğünde yüzleri umarım biraz kızarır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 milyar lirayı bulan hizmet ve projenin açılışını yaptıklarını belirterek, "Karapınar'da 20 bin dönümlük alanda kurulan güneş enerjisi santrali, 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Avrupa'nın en büyük enerji santrali unvanına sahiptir. Birileri güneşten niçin enerji üretilmiyor diyerek yine cehaletini sergiliyor. Yalan rüzgarlarıyla elektrik üreteceklerini sananlar Karapınar'a gelip bu tesisi gördüğünde yüzleri umarım biraz kızarır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali olan Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin açılışı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e canlı bağlantı yaparak açılışı gerçekleştirdi.

Daha sonra Savunma Sanayi Başkanlığı projesiyle MPG firması tarafından üretilen 8x8 zırhlı kurtarıcı araçların Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi için Konya Organize Sanayi Bölgesine bağlantı yapıldı. Burada Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, teslim belgesini Kara Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisine verdi.

Son canlı bağlantı ise Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Sultan Abdülhamid Han Caddesinin açılışı için Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cadde hakkında bilgiler alarak açılışı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki protokol mensupları ile birlikte Konya'da yapımı tamamlanan diğer tüm tesislerin açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından AK Parti Konya Milletvekili adayları meydanı dolduran kalabalığa tanıtıldı.

Toplu açılış törenine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol mensupları, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.