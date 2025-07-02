Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık, kendilerini milletten üstün gören kibir abidelerine hep birlikte hadlerini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık, kendilerini milletten üstün gören kibir abidelerine hep birlikte hadlerini bildirdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık, kendilerini milletten üstün gören kibir abidelerine hep birlikte hadlerini bildirdik" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika