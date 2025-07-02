Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık, kendilerini milletten üstün gören kibir abidelerine hep birlikte hadlerini...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık, kendilerini milletten üstün gören kibir abidelerine hep birlikte hadlerini bildirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık, kendilerini milletten üstün gören kibir abidelerine hep birlikte hadlerini bildirdik" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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