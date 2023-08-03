Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ Üyeleriyle Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Türkiye'nin gelecek nesillere daha müreffeh, daha itibarlı ve daha huzurlu bir ülke teslim etmek için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimize söz verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, gelecek nesillere daha müreffeh, daha itibarlı ve daha huzurlu bir ülke teslim etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MilliEğitim Bakanı Yusuf Tekin, MilliSavunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak vekaletten atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk.

Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha zatıalinizi ve kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor. 2023 yılı Şura toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye yakın çevresinde yaşanan çalışmalara ve gerilimlere rağmen bölgesinin cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

Milletimize söz verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, gelecek nesillere daha müreffeh, daha itibarlı ve daha huzurlu bir ülke teslim etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz. Bu mücadelemizde en büyük güç ve güven kaynağımızı yüksek vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleri ile milletimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz oluşturuyor. Bugünkü Şura toplantımızda alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız. Ruhun şad olsun." - ANKARA