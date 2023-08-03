Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. Erdoğan'ın imzalama törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı ana ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Genelkurmay Personel Başkanı Tümgeneral Orhan Gürdal tarafından takdim edilen Şura kararlarını imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.