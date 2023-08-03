Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarının kahraman ordumuz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, tüm komutanlara teşekkürlerini ileterek, yeni görevlendirilenlere başarılar diledi.