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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatını açıkladı: "Bu yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatını açıkladı: "Bu yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatını açıkladı: "Bu yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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