Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatını açıkladı: "Bu yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatını açıkladı: "Bu yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatını açıkladı: "Bu yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika