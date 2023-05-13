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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarını halledelim, yarından sonra da 2024'te büyükşehiri bunlardan yeniden almamız lazım"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarını halledelim, yarından sonra da 2024'te büyükşehiri bunlardan yeniden almamız lazım" "Şu anda burada 45 bin kişi var" "İstanbul'u azap içerisinde devraldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarını halledelim, yarından sonra da 2024'te büyükşehiri bunlardan yeniden almamız lazım"

"Şu anda burada 45 bin kişi var"

" İstanbul'u azap içerisinde devraldık."

"Seçimi biz kazanalım da isterse ülke batsın havasındalar"

"Dönüp dolaşıp kasetçiliğe soyunan kendileri oldu"

İstanbul Seçim Sonuçları
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2019
İstanbul Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Politika Haberler

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