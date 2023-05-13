Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarını halledelim, yarından sonra da 2024'te büyükşehiri bunlardan yeniden almamız lazım"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarını halledelim, yarından sonra da 2024'te büyükşehiri bunlardan yeniden almamız lazım" "Şu anda burada 45 bin kişi var" "İstanbul'u azap içerisinde devraldık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarını halledelim, yarından sonra da 2024'te büyükşehiri bunlardan yeniden almamız lazım"
"Şu anda burada 45 bin kişi var"
" İstanbul'u azap içerisinde devraldık."
"Seçimi biz kazanalım da isterse ülke batsın havasındalar"
"Dönüp dolaşıp kasetçiliğe soyunan kendileri oldu"
Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika