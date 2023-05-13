Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarını halledelim, yarından sonra da 2024'te büyükşehiri bunlardan yeniden almamız lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarını halledelim, yarından sonra da 2024'te büyükşehiri bunlardan yeniden almamız lazım" "Şu anda burada 45 bin kişi var" "İstanbul'u azap içerisinde devraldık.