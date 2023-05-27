Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yarın ülkemizin istikbali ile ilgili çok hayati bir karar vereceğiz'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ın katıldığı bir programda yurttaşlara seslendi. Erdoğan, 5 yıl daha cumhurbaşkanlığına talip olduğunu belirterek, 'Yarın sadece kendimizle ilgili değil, evlatlarımızın, ülkemizin istikbali ile ilgili de çok hayati bir karar vereceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın sadece kendimizle ilgili değil, evlatlarımızın, ülkemizin istikbali ile ilgili de çok hayati bir karar vereceğiz. Sizlerin emanetine asla leke bulaştırmamış bir kardeşiniz olarak, 5 yıl daha bu göreve talibiz. Son 21 yıldır Türkiye bize emanetti, yarın biz de Türkiye'ye emanetiz. Son 21 yıldır milletimiz bize emanetti, yarın biz de milletimize emanetiz. Tıpkı bizim gibi sizlerin de emanete helal getirmeyeceğinize inanıyorum. Milletimizin en doğru kararı vereceğinden asla şüphe duymuyorum" dedi.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Beykoz'da yurttaşlara seslendi. Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ın katıldığı programda özetle şunları söyledi:

"BİZ, KİMSENİN DIŞLANMADIĞI BİR TÜRKİYE'Yİ KURDUK"

"Bir önceki seçimde sandığa giden hiçbir kardeşimiz fire vermeyecek. Buna var mıyız? Hatta ne sebeple olursa olsun gidemeyen varsa onları da teşvik edeceğiz.

14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi inşallah yarın, aradaki farkı daha da açarak ezici bir çoğunlukla tamamlıyor muyuz? Kaybedeceklerini gördükçe milleti kutuplaştırmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz.

Hangi siyasi partiye gönül verirse versin, iradesini meşru yollarla gösteren tüm seçmenler kazanacak. İster 14'ünde CHP'ye oy versin ister DEVA ister HDP ister İYİ Parti, hangisi olursa olsun, oraya oy verenler dahi inşallah yarın Cumhur İttifakı'na oyunu verecektir, ben buna inanıyorum. İnanıyor muyuz? Onları da davet edeceğiz. Onlar da bu milletin evlatları.

Tüm kışkırtmalara rağmen sandığa gölge düşürmeyenler, hukuktan ayrılmayanlar, sivil siyasetin değiştirici gücüne inanlar, sonuçtan bağımsız olarak bu seçimlerde inşallah muzaffer sayılacaktır. Sizlerden, sandığa gittiğinizde bunları çok iyi değerlendirmenizi istiyorum. Kimsenin ötekileştirilmeyeceği… ya bu sahtekarlar ne diyorlar? 'Kadınlar kaybedecek.' Kadınlar niye kaybedecek? Bunlar böyle sahtekar. 21 senedir bu ülkenin kadınları kaybetmedi, hep kazandı, kazandı, Bay Kemal. Ama siz, bizim kızlarımıza üniversitelerimizin kapısını kapattınız. Senin yardımcın, ismini vermeye gerek yok, ikna odalarında kızlarımızın başlarını açtırttı.

Biz, kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye'yi kurduk. Kimsenin kendisini yalnız, sahipsiz, çaresiz hissetmeyeceği bir Türkiye için, iradenize çok sıkı sahip çıkmanızı istiyorum.

Biz, yasal düzenleme yapabilecek güçteyiz. Senin yasal düzenleme yapma gücün var mı? Yok. Kime geleceksin? Cumhur İttifakı'na. Cumhur İttifakı sana ne diyecek? 'Hadi oradan.'

Yarın sandıklara gittiğimizde bunların hesabını da soracağız. Vereceğiniz oylarla bir daha böyle rezilliklerin yaşanmasının önüne geçeceğiz. Kardeşlerim; siyaset, ülkeye ve millete hizmet yolculuğunun adıdır. Siyaset, ancak millet için milletle beraber yapıldığında anlamlıdır. Yoksa oturulan koltukların, getirilen makamların hiçbir anlamı yoktur. Biz, siyasete hep bir sorumluluk ve vazife şuuruyla yaklaştık. Sandıkta verdiğiniz her oyu kutlu bir emanet olarak gördük. Bize tevdi ettiğiniz her göreve, yine bir emanet olarak baktık.

"SİZLERİN EMANETİNE ASLA LEKE BULAŞTIRMAMIŞ BİR KARDEŞİNİZ OLARAK, 5 YIL DAHA BU GÖREVE TALİBİZ"

Yarın sadece kendimizle ilgili değil, evlatlarımızın, ülkemizin istikbali ile ilgili de çok hayati bir karar vereceğiz. Sizlerin emanetine asla leke bulaştırmamış bir kardeşiniz olarak, 5 yıl daha bu göreve talibiz. Son 21 yıldır Türkiye bize emanetti, yarın biz de Türkiye'ye emanetiz. Son 21 yıldır milletimiz bize emanetti, yarın biz de milletimize emanetiz. Tıpkı bizim gibi sizlerin de emanete helal getirmeyeceğinize inanıyorum. Milletimizin en doğru kararı vereceğinden asla şüphe duymuyorum."