Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Macaristan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Macaristan'a gidecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gideceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gideceğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğunun ve Batının Buluşma Noktası" temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmaların gözden geçirileceğini belirtti.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Zirvede, Budapeşte Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabulü öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve marjında TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısına iştirakleri ve katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunmaları planlanmaktadır."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
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