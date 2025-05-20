Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Macaristan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Macaristan'a gidecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Macaristan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Macaristan'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Macaristan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Altun paylaşımında, "'Doğunun ve Batının Buluşma Noktası' temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar gözden geçirilecek olup, Budapeşte Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabulü öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve marjında TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na iştirakleri ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili temaslarda bulunmaları planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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