Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız." - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız."

AA - Mehmet Tosun - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız."

AA / Mehmet Tosun - Politika

Recep Tayyip Erdoğan İspanya Politika Haberler

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