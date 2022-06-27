Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın İspanya'ya NATO Zirvesi'ne gidecek, ülkemizin hak ve menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapacağız." AA / Mehmet Tosun - Politika Recep Tayyip Erdoğan İspanya Politika Haberler

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