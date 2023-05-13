Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın gece Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini tüm dünyaya duyuracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yurttaşlara seslenirken; 'Yarın gece cumhurbaşkanı ile Meclisi ile Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini ülkemizle beraber tüm dünyaya duyuracağımıza yürekten inanıyorum. Yarın gece seçim zaferimizin sevincini hep birlikte yaşadıktan sonra işimize devam edeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yurttaşlara seslenirken; "Yarın gece cumhurbaşkanı ile Meclisi ile Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini ülkemizle beraber tüm dünyaya duyuracağımıza yürekten inanıyorum. Yarın gece seçim zaferimizin sevincini hep birlikte yaşadıktan sonra işimize devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde miting yaptı. Erdoğan burada özetle şöyle konuştu:

"YILLARCA BEYOĞLU'NA DA İSTANBUL'A DA ÜLKEYE DE AZAP ÇEKTİRDİLER"

"Bugünkü programlarımızda inşallah buradan gideceğimiz Ayasofya Cami'nde eda edeceğimiz akşam ezanıyla programı bitireceğiz. Böyle İstanbul'un ruhuna, bu şehri bize emanet eden Fatih'in ruhuna mirasına uygun bir şekilde kampanyamızı sona erdireceğiz. Son mitingimiz için Beyoğlu'nu seçmemiz öyle rastgele tercih değil. Biliyorsunuz, biz ezelden Kasımpaşalıyız. Çocukluğum buralarda geçti. Gençliğimiz buralarda geçti. Okmeydanı'nda 13-14 yaşında futbol oynadığımız dönemler, siyasetteki ilk seçimi Beyoğlu'nda yaşadım. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda yine Beyoğlu ile birlikte yol yürüdük. Okuduğumuz şiir sebebiyle siyasi yasaklı hale gelip, cezaevine girmemiz de tam da Beyoğlu'na yakışır bir duruştu. Bugün de ülkemizin tarihi bir seçimi öncesi Beyoğlu'nun huzurundayız. Nazım Hikmet'in Beyoğlu'nu anlatan güzel bir şiir vardır: 'Burada bütün gözleri bir siyah el bağlıyor, yalnız senin göğsünde büyük ruhun ağlıyor. Kendi elemim gibi anlıyorum ben bunu. Anlıyorum bu yerde azap çeken ruhunu.' Evet, yıllarca Beyoğlu'na da İstanbul'a da ülkeye de azap çektirdiler. Hem geri bırakarak, yoksul bırakarak, yoksun bırakarak azap çektirdiler. Hem de tertemiz ruhuna kirli ellerini dokunarak azap çektirdiler. Biz İstanbul'u işte böyle azap içindeyken devraldık, çalıştık, çabaladık, mücadele ettik.

Son mahalli seçimlerde 'Her şey güzel olacak' diyerek bu şehrin büyükşehir belediyesini devralanlar İstanbul'u artık tamamen unuttuğu o eski, kötü günlerine yeniden döndürdüler.

Fakat, beyefendi geldi, Haliç tekrar, maalesef öyle değil mi, vay vay vay. Yarını halledelim, yarından sonra da önümüzdeki yıl 2024'te büyükşehri bunlardan yeniden almamız lazım.

Yarınki seçimde, aynı zamanda anneler gününe rast gelmesi sıradan bir olay değil. Bunun da hakkını vermeye var mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Unutmayın biz sizinle Pazar'a kadar değil, mezara kadar beraberiz.

Bunlara inanılmaz, bunlara güvenilmez, Allah muhafaza, 'Seçimi biz kazanalım da isterse batsın bitsin, bitsin' havasıyla yarına odaklanmış durumdalar. Kendilerini öyle bir şartlandırmışlar ki, her gün akıl dışı, ahlak dışı vicdan dışı bir yöntemle karşımıza çıkıyorlar.

Biz siyasetin bu tarz yöntemlerle çirkinleştirilmesine, siyasete çamur bulaştırılmasına hep karşı olduk. Bugün de karşıyız. Milletimiz bu kasetçilere hak ettiği dersi sandıkta vereceğine inanıyorum.

Kandil'de kimler var? teröristler var. Şimdi bu teröristlere biz bu ülkeyi teslim edebilir miyiz? Biz ülkemizi böldürtür müyüz? Bay bay Kemal bölücü. Bay bay Kemal bu teröristlerle işbirliği halinde. Kandil'deki teröristler ne ise ne yazık ki bay bay Kemal de o.

Biz Cumhur İttifakı olarak ülkemizi böldürtmeyiz ve yarınki seçim ile inşallah gümbür gümbür sandıklardan çıkacak ve ülkemizi bozmak, bölmek isteyenlere de gereken dersi de inşallah sizlerle beraber vereceğiz. Kasımpaşa'nın, Beyoğlu'nun yiğit evlatları buna müsaade etmeyecektir.

"YARIN GECE CUMHURBAŞKANI'YLA, MECLİSİ İLE TÜRKİYE YÜZYILI'NIN MÜJDESİNİ ÜLKEMİZLE BERABER TÜM DÜNYAYA DUYURACAĞIMIZA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Yarın gece cumhurbaşkanı ile meclisi ise Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini ülkemizle beraber tüm dünyaya duyuracağımıza yürekten inanıyorum. Yarın gece seçim zaferimizin sevincini hep birlikte yaşadıktan sonra işimize devam edeceğiz. Ülkemize 21 yıldır getirdiğimiz eser ve hizmetler üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı yükseltmeye devam edeceğiz."