Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın DEM Parti heyetini kabul edecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'te DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul edecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, heyet üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın, yarın saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecekleri ifade edilerek, "Heyetimiz, Erdoğan'ı ziyareti öncesinde eş genel başkanlarımızla bir araya gelecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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