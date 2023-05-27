Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın, Büyük Türkiye Zaferi İçin Hep Beraber Sandığa Gidelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz!" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz!" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım" ifadelerine yer verdi.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023