Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada yurt dışı oylar ve kadınlar hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca birliğimize ve dirliğimize dil uzanan kirli eller dışında kime kaybetmeyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki bir avuç kifayetsiz muhteris dışında birliğimize ve dirliğimize dil uzanan kirli eller dışında kime kaybetmeyecek"

" (Yurt dışı oylar) PKK ne yapıyor onlara saldırıyor. Ama onlar oyunu cesaretle kullandılar. İnşallah o torbalardan da gümbür gümbür Cumhur İttifakı çıkacak"

" Bu sahtekarlar kadınlar kaybedecek diyor, kadınlar niye kaybedecek. 21 senedir bu ülkenin kadınları hiç kaybetmedi, hep kazandı Bay Kemal"

" Biz kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye'yi kurduk. Benim kızım kızlarım İmam Hatip okulunun kapısından çevrildiler. Ben kızımı bir arkadaşım müdür olduğu okula göndermek zorunda kaldım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beykoz Halk Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023