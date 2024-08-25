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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin engellemeleri fos çıkacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan her işin ülke ve millet menfaatine atılan adımları engellemeyi maharet zanneden muhalefetin tevziratlarının yine başarısız olacağını belirtti. Ayrıca, savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak için çalıştıklarını, zaferin er ya da geç Filistinli kardeşlerin olacağına inandıklarını ve dünyada orman yangınları ile mücadelede İHA kullanan iki ülkeden biri olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapılan her işin mutlaka bir kulp takan her işe takoz koyan ülke ve millet menfaatine atılan her adımı engellemeyi maharet zanneden muhalefetin tevziratları bugüne kadar olduğu gibi yine fos çıkacaktır"

"'Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye' hedefimize ulaşmak için durmadan, dinlenmeden ve engellere takılmadan koşturuyoruz"

"Zaferin er veya geç ama mutlaka Filistinli kardeşlerimizin olacağını yürekten inanıyoruz"

"Dünyada orman yangınları ile mücadelede İHA kullanan iki ülkeden biriyiz"

BİTLİS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. İlk kez Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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