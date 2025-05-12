Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapanın yanına kar kalıyor türü ön kabullerin her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapanın yanına kar kalıyor türü ön kabullerin her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapanın yanına kar kalıyor türü ön kabullerin her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz."
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Danıştay'ın 157'nci Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika