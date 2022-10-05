Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanına bir iki tane başörtülü bayanı alıp onlara rozet takmakla bu işi çözebileceğini mi sanıyorsun. Dürüst ol dürüst. Adam gibi dürüst ol.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yanına bir iki tane başörtülü bayanı alıp onlara rozet takmakla bu işi çözebileceğini mi sanıyorsun. Dürüst ol dürüst. Adam gibi dürüst ol. İstismar siyaset yaparak milletin karşısına çıkma"

-"Önceki akşam geç saatlerde CHP Genel Başkanı bizim ömrümüzü verdiğimiz mücadele neticesinde adım adım çözdüğümüz başörtüsü meselesi ile ilgili güya günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor"

-"Dün açıkladığı kanun teklifi ile önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar fark var. Ama yine de biz söz üzerinde gidelim. İstiyorum ki milletimizi bu noktada aydınlatalım"

-"Doğrusu bu zatın niye böyle bir teklifle ortaya çıktığını anlamakta zorlandık. Biz bir dönem zulüm düzeyine varan bu konuyu her alanda ülke gündeminden çıkardık"

-"Ülkemizde şu anda kamuda veya özel sektörde çalışan hakiminden savcısına tüm hanım kardeşlerimizle ilgili böyle bir mesele var mı? Hayır"

- "Türkiye bir dönem Meclis'e başörtüsü ile girdiği için kürsüden, ey CHP senin düşünce baban, kürsüden haddi bildirilmeye davet edilen milletvekilleri görmüştü. Siz de bunları alkışlamıştınız. Doğru ol be"

-" Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir mesele verdiğimiz mücadele ve yaptığımız düzenlemeler sayesinde artık kalmamıştır. Geçmişte başörtüsü diye utanç verici bir mesele yaşanmısşa bunun sebebi CHP zihniyetidir, CHP faşizmidir"

-"Nasıl başı açık bir hanım kardeşimizin hayatın her alanında var olabilmesi için yasa yada anayasa düzenlemesi gerkemiyorsa aynı durum başörtülü kardeşlerimiz için de geçerlidir"

-"Ülkemizde milletimizin dinine düşman olan CHP faşizmi geçmişte önümüzde böyle bir sorun çıkarmıştır. Zorlama yorumlarla ülkemiz bu tartışmaların içine sokulmuş, insanlarımız mağdur edilmişti. Üniversitelerde bir günde uygulama değiştiren mekanizmayı perde gerisinden işleten hep CHP zihniyetidir"

-"Şimdi de milletimizin başörtüsü hassasiyetini istismarın peşindedir. 2008'de biz MHP ile Meclis'te başörtüsü tartışmasını kökten çözecek anayasa değişikliği yaptık. Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olmamasına rağmen CHP faşizmini dizginlemek için yaptığımızın altını çiziyorum"

-"Kararlar iptal edilmeseydi Türkiye başörtüsü tartışmasını o zamanlar gündeminden çıkarmış olacaktı. Bu değişikliği büyük bir keyifle AYM'ye götüren kimdi biliyor musunuz? Bizzat Kılıçdaroğlu'nun ta kendisiydi. İşte imzası. Kılıçdaroğlu dürüst ol dürüst"

-"Dönemin YÖK Başkanı hakkında 'başörtüsünü yasağını kaldırın' dediği için görevini kötüye kullanma iddiasıyla dava açanların başında da Kılıçdaroğlu geliyordu"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.