Cumhurbaşkanı Erdoğan Yalova'dan İstanbul'a helikopterle döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da gerçekleştirdiği programların ardından helikopterle İstanbul'a dönüş yaptı. Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni ve AK Parti İl Danışma Meclisi programlarına katılan Erdoğan, Atatürk Stadyumu'ndan kalkan helikopterle hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'daki programının ardından helikopterle İstanbul'a hareket etti.
Yalova'da Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni ve AK Parti İl Danışma Meclisi programlarına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Stadyumu'ndan kalkan helikopterle İstanbul'a hareket etti. - YALOVA