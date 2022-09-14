Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yalan ve çarpıtmalar üzerinden gençlerimizi provoke etmeye çalışanların oyunlarını birer birer bozarak hiçbir ayrım yapmadan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yalan ve çarpıtmalar üzerinden gençlerimizi provoke etmeye çalışanların oyunlarını birer birer bozarak hiçbir ayrım yapmadan her evladımızı bağrımıza basmaya devam edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yalan ve çarpıtmalar üzerinden gençlerimizi provoke etmeye çalışanların oyunlarını birer birer bozarak hiçbir ayrım yapmadan her evladımızı bağrımıza basmaya devam edeceğiz"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika