Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yalan ve çarpıtmalar üzerinden gençlerimizi provoke etmeye çalışanların oyunlarını birer birer bozarak hiçbir ayrım yapmadan... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yalan ve çarpıtmalar üzerinden gençlerimizi provoke etmeye çalışanların oyunlarını birer birer bozarak hiçbir ayrım yapmadan her evladımızı bağrımıza basmaya devam edeceğiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yalan ve çarpıtmalar üzerinden gençlerimizi provoke etmeye çalışanların oyunlarını birer birer bozarak hiçbir ayrım yapmadan her evladımızı bağrımıza basmaya devam edeceğiz" Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Yalan ve çarpıtmalar üzerinden gençlerimizi provoke etmeye çalışanların oyunlarını birer birer bozarak hiçbir ayrım yapmadan... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.