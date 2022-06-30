Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara...

AA - Ferdi Türkten - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır."

AA / Ferdi Türkten - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhuriyeti Politika Haberler

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