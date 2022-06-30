Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır." AA / Ferdi Türkten - Politika Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhuriyeti Politika Haberler

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