Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara...
AA - Ferdi Türkten - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır."
AA / Ferdi Türkten - Politika