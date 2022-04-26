Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır" -" Bilim Kurulu bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapma gereği yapmadığına karar vermiştir" -"Sadece toplu taşıma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaklaşık 3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır"

-" Bilim Kurulu bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça düzenli toplantı yapma gereği yapmadığına karar vermiştir"

-"Sadece toplu taşıma araçlarında maske uygulamasına bir müddet daha devam edilecektir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Bilim Kurulu, Politika, Haberler

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