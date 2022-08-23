Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yabancı basına Türkiye'yi şikayet edenlere acıyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Gün gelecek tarih bunları yargılayacak. Yabancı basına Türkiye'yi şikayet edenlere biz sadece acıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beytepe'deki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Mezun olan 3 bin 700 öğrenciyi görev yerlerine uğurlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, "Dost ve kardeş ülkelerden gençlerimiz de bulunuyor. Misafir öğrencilerimizi de kutluyor, başarılar diliyorum. Subay ve astsubaylarımızı yetiştiren hoca, komutan ve ailelerimize teşekkür ediyorum. 2016'da kurulan ve bugüne Jandarma Sahil Güvenlik Akademimizden 23 bin 546 evladımızı mezun ettik. Her öğrencimiz en gözde eğitim kurumlarından birinde eğitim aldılar. Evlatlarımız, akademik sosyal ve entelektüel yönlerini de geliştirdiler" ifadelerini kullandı.

"Dağlarda artık vatandaşlarımız aileleriyle birlikte piknik yapma huzurunu yaşıyor. Sahil güvenliğimizin çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin insanın hayatını kurtardık. Tüm odaklara karşı gereken tedbiri alıyoruz. Bu zorlu mücadelemizi artık daha etkin yürüteceğiz. Bugünden itibaren yeni bir hayata başlayacaksınız. Sizlerden devletimize hizmet ederken kadim ülkeyi asla akıllarınızdan çıkarmamanızı rica ediyorum. İnsanımıza tepeden bakanların ne ülkeye ne millete faydası dokunur. Bizler demokrasi dışı yöntemlerle siyasetin dizayn edildiği acı günler yaşadık. Reformlarla Türkiye'nin vesayet girdabına sürüklenmesine müsaade etmiyoruz. Devletin emri dışında bir yerin tasallutuna girmeyeceğinizden şüphe duymuyorum."