Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ya o silahlar gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın tek gayesi vardır, terörsüz Türkiye döneminin kapılarını aralamaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın tek gayesi vardır, terörsüz Türkiye döneminin kapılarını aralamaktır. Sadece buna odaklandık. Bunun dışında hiçbir pazarlığımız, niyetimiz yoktur. Herkesin sunacağı katkıyla bu hedefimize er ya da geç ulaşacağız. ya o silahlara gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "hoşbuldum gadasını aldıklarım" diye salonu selamlayarak, "Kayseri bizi mahçup etmedi, biz de mahçup olmadık. Kayseri'ye aşkla birlikte sizlerle birlikte milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Son 22 yılda sayısız def geldiğimiz Kayseri'de bugün de il kongremizi gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Kongremizin Türkiye, insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Kayseri 85 milyon olarak birliğimizin ve dirliğimizin çimentosudur" dedi.

"Siyaset mi yapıyorlar, oyun mu oynuyorlar belli değil"

Ana muhalefet partisine yüklenen Erdoğan, "Önümüze çıkan engellere aldırmadan kararlılıkla yürüyoruz. Ne yapıyorsak Kayseri ve 81 vilayetin huzuru için yapıyoruz. Muhalefetin artık eğlence malzemesi haline gelen içler acısı durumu sizler de takip ediyorsunuz. Ne yöneticilerinde ciddiyet var, ne de Türkiye'nin muhalefet partisi olmanın gerektirdiği olgunluk var. Siyaset mi yapıyorlar, oyun mu oynuyorlar belli değil. Bir fikriniz yok, bari soydaşlarımızın umutlarını kırmayın, ülkemiz meselelerinin çözümüne katkı veremiyorsunuz bari ittifakımız gölge etmeyin. Buradan muhalefet partisine şunu tavsiye ediyorum, küresel siyasette kartlar yeniden karılırken boş işlerle, artık komik bile olmayan projelerle uğraşmayın. Ey muhalefet, titreyin ve kendinize gelin" dedi.

"Bize getirdikleri eleştirilerin hiçbirini Suriye'ye müdahale edenlere yapmadılar"

Suriye konusunda kendilerini eleştirenlere de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihin Suriye'de kendilerini haklı çıkardığını kaydetti. Erdoğan, "Ülkemizin 911 kilometre sınırı paylaştığı Suriye'de 8 Aralık itibariyle yeni bir döneme giriyoruz. Birileri yıllarca Suriye'den size ne' dediler. Sanki sınır komşumuz değilmiş gibi 'Suriye'de ne işiniz var' dediler. Meclis grup toplantısında da söyledim, bize getirdikleri eleştirilerin hiçbirini binlerce kilometreden gelip Suriye'ye müdahale edenlere yapmadılar. 'Amerika'nın, Rusya'nın, İran'ın Suriye'de ne işi var' demediler. Bırakın eleştirmeyi bir de utanmadan 'bize mi saldıracak' dediler. Yanı ilkesiz yaklaşımı Gazze'ye karşı sesimizi yükselttiğimizde de aldık. Açık ve net söylüyorum; muhalefetin aktörleri emperyalistlerin kirli oyunlarında figüran olmayı tercih etmişlerdir. Tarihin doğru tarafında yer almak cesaretini göstermemiştir. Tarih bizi Suriye konusunda da haklı çıkardı. Zalim Esad tasını, tarağını toplayıp arkasına bile bakmadan bir gecede Suriye'den kaçmak zorunda kaldı. Şimdi katliamda parmağı olanlar tek tek hak ettikleri muameleyi görüyor. Amacımız Suriye'deki terör örgütlerini tasfiye etmektir. Suriye'de eli silahlı bölücü teröristler varlık gösterdiği sürece kendimizi tamamen emniyette hissedemeyiz. Bölgemizin tamamında huzurun, kardeşliğin hakim olması için mücadelemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gayemiz terörsüz bir Türkiye döneminin kapılarını açmak, bunun dışında hiçbir pazarlığımız yoktur"

Cumhur İttifakı olarak amaçlarının terörsüz bir Türkiye'nin kapılarını açmak olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 yılı aşkın süredir terör belasının defedilmesi yönünde çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda kayda değer mesafe aldık. Milletimizin şunu çok iyi bilmesini özellikle bilmesini rica ediyorum. Attığımız her adımda şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hassasiyetini gözetiyoruz. Cumhur ittifakının tek gayesi vardır, terörsüz Türkiye döneminin kapılarını aralamaktır. Sadece buna odaklandık. Bunun dışında hiçbir pazarlığımız, niyetimiz yoktur. Herkesin sunacağı katkıyla bu hedefimize er ya da geç ulaşacağız. ya o silahlara gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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