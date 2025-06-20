Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Veri güvenliğimizin güçlendirilmesi amacıyla BİP ile bakanlığımız arasındaki iletişimi arttırıyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Veri güvenliğimizin güçlendirilmesi amacıyla BİP ile bakanlığımız arasındaki iletişimi arttırıyoruz" "13 bin 800 okulumuza fiber internet erişimi sağladık" "Öğrencilerimizin modern, katılımcı, zengin bir öğrenme ortamından istifade edebilmesi için 51 bin 758'i son 2...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Veri güvenliğimizin güçlendirilmesi amacıyla BİP ile bakanlığımız arasındaki iletişimi arttırıyoruz"

"13 bin 800 okulumuza fiber internet erişimi sağladık"

"Öğrencilerimizin modern, katılımcı, zengin bir öğrenme ortamından istifade edebilmesi için 51 bin 758'i son 2 yılda olmak üzere toplam 626 bin 440 tahtayı sınıflarımıza yerleştirdik"

"Çocuklarımızı dijital derebeylerin insafına bırakamayız"

"Yapay zekanın eğitimde büyük fırsatlar sunacağının ve önemli paradigma değişikliklerine yol açacağının farkındayız. Çalışmalarımızı çok yönlü bir şekilde sürdürüyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Baran:

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