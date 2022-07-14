Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İskeçe Müftüsü Mete için taziye mesajı (2) EŞİ ATİKE METE İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin vefatı nedeniyle eşi Atike Mete ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. EŞİ ATİKE METE İLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin vefatı nedeniyle eşi Atike Mete ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Ahmet Mete'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya Türklerine başsağlığı diledi. Batı Trakya Türklerinin ileri gelenlerinden Ahmet Mete'nin yaşamı boyunca önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Ahmet Mete'nin her zaman hayırla ve duayla anılacağını ifade etti. Demirören Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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