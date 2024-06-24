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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Kazakistan'da bir araya gelebilir

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir görüşme yapabileceğine dair açıklaması sonrası, "Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir görüşme yapabileceğine dair açıklaması sonrası, "Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya Dışişleri Bakanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında önümüzdeki günlerde Kazakistan'da gerçekleşmesi planlanan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısında bir görüşme planlanabileceğine dair açıklamasından sonra Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan yanıt geldi. Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada bu ihtimali doğrulayarak, "Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Dmitriy Peskov Hakan Fidan Kazakistan Kremlin Rusya Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

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