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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Osmaniye'den ayrıldı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Osmaniye'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'deki temaslarını tamamlayarak şehirden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'deki temaslarını tamamlayarak şehirden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'de depremzedelerle görüştü, incelemelerde bulundu. Buradaki incelemelerini tamamlayan Erdoğan ve Bahçeli, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gitmek üzere helikopterle Osmaniye'den ayrıldı. - OSMANİYE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Osmaniye Politika Haberler

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