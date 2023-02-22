Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Osmaniye'den ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'deki temaslarını tamamlayarak şehirden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'deki temaslarını tamamlayarak şehirden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'de depremzedelerle görüştü, incelemelerde bulundu. Buradaki incelemelerini tamamlayan Erdoğan ve Bahçeli, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gitmek üzere helikopterle Osmaniye'den ayrıldı. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika