Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Osmaniye'de

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli Osmaniye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin vurduğu illerden Osmaniye'de incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin vurduğu illerden Osmaniye'de incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, depremden etkilenen Osmaniye'ye geldi. Helikopterle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin alanına indikten sonra araçlarla buradan çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Saimbey Ortaokulu'nda depremzedeler ile görüşmeye geçti. - OSMANİYE

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Osmaniye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title