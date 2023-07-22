Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Görüşmeleri Sona Erdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun başkanlığında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin ardından akşam yemeği verildi ve Tebbun ile beraberindeki heyet ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun başkanlığında iki ülkenin heyetleri arasındaki görüşmeler sona erdi.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk Cumhurbaşkanı Tebbun'la görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeler tamamlandıktan sonra konukları onuruna akşam yemeği verdi.
Yemeğin ardından Tebbun ve beraberindeki heyet buradan ayrıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Yusuf Melikoğlu - Politika