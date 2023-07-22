Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Görüşmeleri Sona Erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun başkanlığında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin ardından akşam yemeği verildi ve Tebbun ile beraberindeki heyet ayrıldı.