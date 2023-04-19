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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de iftar programında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Denizli Politika Haberler

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