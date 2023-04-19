Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de iftar programında açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de iftar programında açıklamalarda bulundu.
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika