Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımız, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımız, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabileceklerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımız, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabileceklerdir. Aynı şekilde, toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle, 240 vadeyle yapılabilecektir" ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni'nde konuşuyor. Politika Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Politika Haberler

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