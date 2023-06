Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabineyle yaptığı ilk toplantının ardından, açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Kurban Bayramı'nda 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesiyle ilk toplantısını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptı. 4 saat 10 dakika süren toplantının ardından Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

" Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür gerçeğine şahitlik ettik"

Seçim sürecinin suhuletle tamamlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların rekor bir katılımla iradesine ve geleceğine sahip çıktığını söyledi. Erdoğan, "Gerek Meclis'te gerekse Cumhurbaşkanı seçiminde elde ettiğimiz tarihi başarıyla son 21 yıldaki 17'nci seçim zaferimize imza atmış olduk. 2014 yılından beri şanla, şerefle yürüttüğümüz Cumhurbaşkanlığı görevini yine 5 sene daha sürdürme imkanına kavuştuk. Yine büyük bir demokrasi zaferiyle bizleri buluşturan, iki bayram arasında milletimize iki demokrasi bayramı yaşatan Rabbimize hamdediyoruz. Her iki seçimde de tercihini sandığa demokratik yollarla yansıtan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Türk demokrasisinin dünyada referans alınan, gıptayla takip edilen bir konuma yükseldiğini belirten Erdoğan, "İnsanımıza müteşekkiriz. Şahsımıza olan teveccühlerini her iki seçimde de çok güçlü bir şekilde gösteren yaklaşık 28 milyon kardeşime ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, Türkiye'den daha büyüktür gerçeğine yeniden şahitlik etmemize vesile olan dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeşlerimize de şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreçte Türkiye'nin sadece yakın çevresinde değil, Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan Balkanlar'a, Ortadoğu'dan Türk ve İslam alemine kadar yüzlerce ülkede umudun, direnişin, şefkatin, merhametin, müstevlilerin karşısında dik bir duruşun adı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır" değerlendirmesini yaptı.

"Asıl mesele siyasi rekabetin husumete dönüşmemesi"

"Bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır. 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın yüreklerine inşirah düşürdüğü yüz milyonlarca mazlum ve mağdur kazanmıştır. Her seçim döneminde ellerini ovuşturan kriz heveslileri dışında, bin yıllık kardeşliğimizi dinamitlemek isteyen fitne tüccarları dışında, elinde binlerce insanımızın kanı olan terör baronları dışında, velhasıl birliğimize, dirliğimize, asırlık hedeflerimize ve hayallerimize kasteden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir geçer, bunlar demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. Asıl mesele milletimizin, devletimizin, ülkemizin birliği, bütünlüğü, refahı ve geleceğidir. Asıl mesele ülkemizde biraz çekişmeli geçen siyasi rekabetin, siyasi husumete dönüşmesine fırsat verilmemesidir. Seçimler bunu sağladığı, buna vesile olduğu, bunu güçlendirdiği müddetçe fonksiyonunu ifa ediyor demektir. Sandıklar kapandıktan sonra eğer önümüze bakabiliyorsak Allah'ın izniyle millet olarak bizim bileğimizi kimse bükemez."

"Biz hep birlikte Türkiye'yiz"

Birlik ve beraberlik mesajları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 21 yılda bunu 17 kez başardık. Mücadele ettik, yarıştık, neticede sandıktan çıkan iradeye teslim olduk. Nerede kalmıştık diyerek her seçimden sonra işimize gücümüze geri döndük. Tüm vatandaşlarıma son seçimlere bu zaviyeden bakmalarını istirham ediyorum. Unutmayın biz hep birlikte Türkiye'yiz. Biz yurt dışındaki kardeşlerimizle birlikte 100 milyonluk büyük bir aileyiz. Biz asırlardır nice badireler atlatmış, acıları bal eylemiş, istiklal ve istikbal uğruna canımızdan aziz bildiklerini feda etmiş bir milletiz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da omuz omuza, gönül gönüle vererek hep beraber inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde yurt içinden ve yurt dışından 5 bini aşkın misafirimizin iştirakiyle göreve başlama törenimizi yaptık. Törenimizi çok daha büyük katılımla açık alanda gerçekleştirmeyi arzu ediyorduk. Ancak hava şartları nedeniyle bundan sarfınazar etmek mecburiyetinde kaldık. Törenimize yurt dışından katılım düzeyinin ve sayısının fevkalade yüksek olması ülkemiz adına bizleri hem gururlandırdı hem mütehassis etti. Dünyanın 80'e yakın ülkesinde 20 devlet başkanı, 5 cumhurbaşkanı yardımcısı, 12 meclis başkanı, 14 başbakan, 7 başbakan yardımcısı, 20 bakan ve 6 uluslararası kuruluş temsilcisiyle 7 eski devlet ve hükümet başkanı seviyesinde üst düzey zevatı başkentimizde ağırladık. Yabancı konukların yanı sıra aralarında 11. Cumhurbaşkanı Sayın Gül ile birlikte, meclis başkanlarımızın, bakanlarımızın, milletvekillerimizin, Cumhur İttifakı'nda beraber olduğumuz siyasi partilerin genel başkanlarının, iş, spor, sanat, medya ve bilim camiamızın öncü isimlerini bulunduğu pek çok kıymetli insanımız misafir ettik" dedi.

"Manzaranın görmesini bilenler için pek çok anlamı var"

Törene katılan misafirlerle akşam yemeğinde hasbihal etme imkanı bulduklarını söyleyen Erdoğan, "Başta gardaşlarım olmak üzere törenimize iştirak eden tüm devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür ediyorum. Törenimizde sergilenen birlik ve beraberlik tablosunu ülkemiz bakımından büyük bir kazanç olarak görüyorum. Türkiye'nin tüm güzelliklerini, sosyal dokusunun bütün renklerini, o gün orada hep beraber müşahede ettik. Zenginliğimiz olan bu farklılıkların korunması Türkiye'nin aydınlık yarınları açısından olmazsa olmaz şartlardandır. Dünyanın dört bir köşesinden gelen yabancı misafirlerimizin iştirakinin ise büyük ve güçlü Türkiye'nin yeni bir tezahürü olduğuna inanıyorum. Adeta BM Genel Kurulu'nu andıran o manzaranın görmesini bilenler için pek çok anlamı vardır. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin yumuşak gücünün ve etki alanının ulaştığı yerler de böylece ortaya çıkmıştır. Siyaset gibi diplomasiyi de eski dar kalıplarla okuyanların, Türk dış politikasıyla ilgili iddialarının temelsiz olduğu anlaşılmıştır. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğuna bir kez daha şahitlik ettik. Siyasi görüş fark etmeksizin 85 milyonun tamamının bundan onur ve gurur duymasını temenni ediyoruz. Buradaki mesajların muhalefet tarafından da iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Muhalefetin hatalarından ders alarak vatanımızın bekası, milletimizin istikbaline dair konularda artık daha hassas davranmasını, daha Türkiye eksenli bir yaklaşım benimsemelerini ümit ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsayıcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirterek, "Cumhur İttifakı olarak yaptığımız Türkiye ortak paydasında buluşma davetimize toplumumuzun tüm kesimlerinden müspet cevap bekliyoruz. Biz sonuçtan bağımsız olarak 85 milyon vatandaşıyla birlikte Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz. Nasıl bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi dışlamadan hizmet etmişsek, inşallah bundan sonra da adaletten sapmayacak kuşatıcı bir tavırla Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Her yeni başlangıç, yeni bir umut, yeni bir heyecan, yepyeni bir atılım demektir. Biz de törenimizin akşamında yeni kabinemizi açıklamak suretiyle Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah diyerek hep birlikte yola revan olduk. Bizim anlayışımızda kesinti veya kopukluk değil, devamlılık esastır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün belirleyici unsuru muhafazakar devrimciliktir. Bir taraftan kendimizi, kadrolarımızı, politikalarımızı yenilerken, diğer taraftan da özümüze hep bağlı kaldık, ruh kökümüzden asla kopmadık. Seçmenlerimizle birlikte iradesini farklı şekilde kullanan insanlarımızın da sesine kulak verdik. Başkaları gibi yankı odalarına özellikle hapsolmak yerine siyaseti milletimiz için, milletimizin içinde ve milletimizle birlikte yaptık. Bulunduğumuz görevlerin hepsini bir bayrak yarışı olarak gördük. Her gelen arkadaşımız selefinin yaptığı hizmetlere yenilerini eklemenin mücadelesini verdi. İnşallah bizler de emaneti hakkı ile taşıyacak, bizden sonrakilere en güzel şekilde teslim edeceğiz. Yeni kabinemizin işinin kolay olmadığını da biliyoruz. Asıl zorluk devralınan mirasın daha da büyütülmesiyle ilgilidir. Türkiye her konuda dünden daha ileriye gitmeye, daha hızlı olmaya ve daha çok çalışmaya mecburdur" ifadelerini kullandı.

"Anayasa değişikliği teklifini meclise sunacağız"

Anayasa değişikliği teklifinin meclise sunulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasından, toplumun temel direği olan ailenin sapkın akımlardan korunmasına kadar her türlü adımı atacaklarını kaydetti. Erdoğan, "Bu çerçevede seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in takdirine yeniden sunacağız. Karadeniz gazıyla başladığımız, Gabar petrolü ile ileriye taşıdığımız, Akkuyu Nükleer Santrali ile yeni bir boyuta evrilen enerji hamlelerimizi devam ettireceğiz. Sağlıkta şehir hastanelerinin sembolü olduğu sağlık yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Eğitimi son 21 yılda olduğu gibi yine listemizin en başında tutacağız. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz, öncelikle bunu başaracağız. Adalet hizmetlerinin çok hızlı, etkin ve kaliteli şekilde sağlanmasına yönelik reformlarımızı artıracağız. Terör örgütlerine, zehir tacirlerine, her türlü suç çetesine karşı verdiğimiz amansız mücadelemizi kararlılıkla yürüteceğiz. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te yine biz olacağız, buraları teröristlere asla bırakmayacağız. Sosyal politikalarda engelli, yaşlı, şehit yakınlarına ve gazilerimizin daha güçlü şekilde yanlarında olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Gıda güvenliğini ve tarımsal üretimi artıracak farklı projeleri devreye alacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi atılımlarına yenilerini ekleyeceklerini aktardı.

Sanayi ve teknoloji alanında Türkiye'nin Otomobili gibi katma değeri yüksek inovatif ürün yelpazesini daha da çeşitlendireceklerini dile getiren Erdoğan, ticarette yeni pazarlara açılarak ülkenin rekabet gücünü artırarak ihracatı çok yukarılara taşıyacaklarını söyledi. Erdoğan, "Ulaştırmada ülkemizi yollar, tüneller, hızlı tren hatları havalimanları ile ilmek ilmek dokumayı sürdüreceğiz. Turizmde potansiyelimizi en üst düzeyde harekete geçirirken kültürel alanda yeni bir hamle başaracağız. Aydınlık yarınlarımızın teminatı olarak gördüğümüz gençlerimizi eğitim ve spordan iş hayatına kadar her alanda destekleyeceğiz. Çevre ve şehircilikte millet bahçeleriyle, kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye'nin çehresini değiştirecek adımları atacağız. Perşembe günü bir bölüm millet bahçelerinin açılışını Adıyaman merkezli olarak buradan da katılmak suretiyle bu açılış törenlerini gerçekleştireceğiz. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha kararlı çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

Depremin yaralarının sarılmasının bu dönemin ana gündem maddelerinden biri olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "319 bini ilk bir sene içinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutu yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarıyla buluşturacağız. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel açıdan eskisinden daha canlı hale getireceğiz. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz vermeden Türk ekonomisini daha da büyüteceğiz" diye konuştu.

"Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu milletimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız"

Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu da vatandaşların gündeminden çıkarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Son dönemde açıklanan verileri bu çabamızda elimizi güçlendiren öncü sinyaller olarak değerlendiriyoruz. Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimlerinin istikrardan yana sonuçlanması ekonomimize olan güveni artırmıştır. Seçim ayı olan mayıs ayında ekonomik güven endeksi 103,7, tüketici güven endeksi 91'e yükseldi. Reel kesim güven endeksi ise 105,1 olarak gerçekleşti. Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden olan imalat sanayi satın alma endeksi de 50'nin üzerine çıkarak 51,5 oldu. Enflasyon oranı mayıs ayında yüzde 40'ın altına gerileyerek yüzde 39,6 olarak gerçekleşti. Enflasyonu nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek yine aynısını başaracağız" dedi.

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu adım adım hayata geçireceğiz"

"Savaştan ve terör örgütlerinin saldırılarından kaçarak ülkemize sığınan kardeşlerimizin güvenli ve onurlu, gönüllü şekilde dualarını da alarak ana vatanlarına dönüşlerini teşvik edeceğiz" diyen Erdoğan, "Ne suretle olursa olsun Türkiye'ye Boraltan Köprüsü faciası gibi 10 yıllar boyu izi silinmeyecek yeni utançlar yaşatmayacağız. Bu meseleyi tarihimize, kültürümüze ve inanç değerlerimize yakışır şekilde çözüme kavuşturacağız. Girişimci insani aktif dış politikamızı sürdürerek küresel ölçekte barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağız. Uluslararası sistemdeki çarpıklıkların giderilmesi için gayretlerimizi artıracağız. Milletimizle birlikte dünyaya verilmiş güçlü mesaj olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu adım adım hayata geçireceğiz. Bizim bu arada atacağımız adımlar çok çok önemli. Seçim döneminin muhasebesini yapmayı da önümüzdeki dönemde atılacak adımları da belirledik. Seçim döneminin muhasebesini MYK ve MKYK arkadaşlarımla ayrıca yapacağım. Onlardan gelecek bilgilerle geleceğe hazırlanmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak kararlaştırdıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu fiyatlara ilave olarak bakanlık tarafından çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilere buğday için ton başına bin lira, arpa için ton başına 500 liranın hububat üretim primi desteği olarak verileceğini bildirdi.

Bu rakamlarla üreticilerin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hasat döneminin ve açıklanan alım fiyatlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Emeklilerin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceklerinin müjdesini de paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret tespit komisyonunun da çalışmalarına başlayacağını ifade etti.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son olarak Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran - 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ANKARA