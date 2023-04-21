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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatandaşın ekmeğine göz dikenin gözünün yaşına bakmayız. Açgözlülük yapanın peşine düşeriz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşın ekmeğine göz dikenin gözünün yaşına bakmayız. Açgözlülük yapanın peşine düşeriz."

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşın ekmeğine göz dikenin gözünün yaşına bakmayız. Açgözlülük yapanın peşine düşeriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşın ekmeğine göz dikenin gözünün yaşına bakmayız. Açgözlülük yapanın peşine düşeriz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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