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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van mitinginde 'Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van mitinginde "Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van mitinginde "Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van mitinginde "Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek." dedi.

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Politika

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