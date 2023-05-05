Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van mitinginde "Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van mitinginde "Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek.