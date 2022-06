Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da toplu açılış töreninde konuştu: (3) - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri evlatlarınızı dağa götürüp, onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken biz eğitimiyle, sağlığıyla, istihdamıyla onlara iyi bir gelecek kurmanın çabası içindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Dünyada Van, ahirette iman" sözünü anımsatarak "Bu söz herhalde boşuna söylenmedi. 'Allah, bu dünyada bizi Vansız, öteki dünyada da imansız bırakmasın.' diyorum." diye konuştu.

Gayelerinin "ışık doğudan yükselir" anlayışıyla bölgedeki tüm insanlarla kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hepimiz için daha adil, daha hakkaniyetli, daha huzurlu, daha güvenli, daha müreffeh bir ülkeye sahip olmak istiyor, bu uğurda mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunun için her şehrimiz gibi Van'daki kardeşlerimizin de her meselesine sahip çıktık. Birileri bölücülük naraları atarken biz kardeşlik türkülerini bunun için söyledik. Birileri anne, babaların gözyaşlarını, çocuklarımızın canlarını, sizlerin sıkıntılarını, kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye uğraşırken biz yaşatmanın peşinde olduk. Birileri terör örgütlerinin arkasına sığınarak, demokrasi istismarı yaparken biz sizlere ananızın ak sütü gibi helal olan hak ve özgürlüklerinizi kazandırmanın mücadelesini verdik." diye konuştu.

"Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele sizin için"

"Biz niçin Diyarbakır annelerinin yanında olduk? Diyarbakır anneleri Kürt değil miydi?" diye soran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Batılı, o demokrasiden bahsedenler bir kere gelip de Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler mi? Etmediler. Niye? Onların derdi başka ama bizim derdimiz bambaşka. İşte 13, 14 yaşındaki Diyarbakır annelerinin yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız ve peyderpey bu yavrular gelmeye başladı. Birileri evlatlarınızı dağa götürüp, onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken biz eğitimiyle, sağlığıyla, istihdamıyla onlara iyi bir gelecek kurmanın çabası içindeyiz. Birileri size bırakınız hakkı, hukuku, refahı yaşamayı bile çok görürken, biz ne dedik? 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Yeri geldiğinde kendi gövdemizi namlulara siper ettik.

Birileri terörden, baskıdan, zulümden, kandan beslenirken, biz her vatandaşımız gibi Van'daki insanlarımızın en ileri demokrasi ve kalkınma atılımlarından nasibini almasını istedik. Diyarbakır'daki kardeşlerimize söylediğim bir şey, sizlere de tekrarlamak istiyorum, ağızlarını her açtıklarında sizlerin kimliğinin istismarını yapanlarını gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın ve 'yeniden silaha sarılarak, çözüm sürecini bitirmenizi sizden kim istedi?' diye sorun. Yine bunlara, 'insanlara, sokaklara dökülme çağrısı yapıp, masumların kanını dökerek, ülkeyi karıştırmanızı sizden kim istedi?' diye sorun. Bakalım ne cevap verecekler? Biz her ne yaptıysak ve yapıyorsak sizinle birlikte yaptık, sizin için yaptık. Vesayete karşı verdiğimiz kavga sizin için, terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele sizin için, darbecilere karşı sergilediğimiz direniş sizin için. Eser ve hizmet siyasetimizin önüne çıkan engelleri aşmak için döktüğümüz ter sizin için."

"Ürkmek, korkmak kitabımızda yok"

Konuşmasında alandakilerle, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geleceğimiz aydınlık olsun. 2023'e kadar durmak yok. Kapı kapı dolaşıyor muyuz? Ürkmek, korkmak bizim kitabımızda bu yok. Yola devam. İnşallah 2023'te sandıkları patlatarak geleceğiz. Ne diyecekler? ' Van, Van olalı böyle bir şey görmedi. Van bu kutlu mücadelede tekrar söylüyorum, yanımızda mı? Van, bu sinsi oyunu bir kez daha bozmaya var mı? Van 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yana koymaya hazır mı? Van, evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkacak mı? Van, ülkemize diz çöktürmenin, milletimize boyun eğdirmenin peşinde olanların heveslerini kursaklarında bırakmaya kararlı mı? Van'dan yükselen bu sesin dalga dalga tüm Avrupa'yı sardığına ben inanıyorum. Siz de inanıyor musunuz? Mesele yok. Allah yar, yardımcımız olsun. Sizleri Allah için seviyorum. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü benim kitabımda bu yok. Sadece Allah için seviyorum."

Erdoğan, tesislerin toplu açılışını gerçekleştirdi

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Özlem Zengin, Vedat Demiröz, Van Valisi Ozan Balcı ve milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, Van Çevre Yolu Temel Atma Töreni için İpekyolu ilçesi Sıhke Gölü Özalp Kavşağı'ndaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile telekonferansla bağlandı.

Erdoğan, daha sonra, protokol üyeleriyle Van Çevre Yolu ve Van'da yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılışını ayrı ayrı kurdele keserek gerçekleştirdi.

Bu arada, Türk bayraklarıyla süslenen Beşyol Meydanı'nın etrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri asıldı. Ayrıca, "Yeni Van'ın mimarı", "Mazlumun umudu zalimin korktuğu lider" pankartlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hoş geldin mesajı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından meydana gelirken yol boyunca kendisini karşılayanları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.

(Bitti)