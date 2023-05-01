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Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'a geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'a geliyor

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mayıs tarihinde Van'a geleceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mayıs tarihinde Van'a geleceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim çalışmaları çerçevesinde Van'a geliyor. "Doğru Zaman, Doğru Adam" sloganı çerçevesinde 5 Mayıs Cuma Günü Van'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşyol Meydanı'nda saat 14.00'te miting yapması bekleniyor. - VAN

Van Seçim Sonuçları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Van Politika Haberler

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